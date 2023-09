Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Parincea a ajuns in arestul poliției, dupa ce ar fi furat acumulatorii de la mai multe mașini din municipiul Bacau. Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Bacau au fost sesizați despre faptul ca, in perioada 11-16 august, persoane necunoscute au sustras acumulatorii de la 4 autoturisme.…

- Tanarul care sambata a furat mașina unui curier ce livra mancare, apoi a lovit o persoana și a tamponat trei autoturisme, in timp ce se afla sub influența drogurilor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Politistii caraseni au retinute ieri un barbat banuit ca duminica trecut a smuls poseta unei femei pe care a imbrancit-o apoi s-a facut nevazut. Suspectul a fost depistat in localitatea Paltinis, din judetul Caras-Severin. Barbatul de 28 de ani din comuna Mehadica, e banuit ca pe 20 august, in jurul…

- La data de 21 august a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurala Petrești au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul ca un barbat ar fi fost taiat in zona mainii. Din cercetarile efectuate, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaești, s-a stabilit…

- Un barbat de 39 de ani, din Arad, acuzat ca a incendiat o mașina, a fost reținut. Judecatoria Arad a emis mandat de arestare pentru 30 de zile. Polițiștii aradeni au fost sesizați despre un autoturism care a luat foc, pe strada Mierlei, din oraș. Dupa cercetarile la fața locului s-a stabilit ca autoturismul,…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Urbana Timișoara au reținut ieri un barbat in varsta de 49 de ani banuit de savarșirea mai multor infracțiuni in Timișoara. „La data de 9 iunie, in jurul orei 10:00, polițiștii Secției 1 Poliție Urbana Timișoara au depistat in municipiul Timișoara un barbat in varsta de…

- Poliția Locala Timișoara a transmis ca agenții aflați in patrulare in cursul zilei de ieri, in zona Iosefin, au observat, la intersecția Strazii Crizantemelor cu Splaiul Tudor Vladimirescu, o persoana care se deplasa haotic pe partea carosabila, printre mașini, punandu-și in pericol integritatea corporala.…