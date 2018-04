Un focșanean, in varsta de 50 de ani, s-a ales cu dosar penal, dupa ce in dimineața celei de a treia zi de Paște a fost depistat conducand in stare de ebrietate.„La data de 10 aprilie a.c.,ora 8.15, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Focșani au depistat un barbat, de 50 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Valcele, din localitate. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest care a indicat o concentrație de 1,22 mg/L alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost condus la o unitate medicala unde i-au fost recoltate mostre biologice de sange,…