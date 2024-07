Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, un hunedorean a sesizat poliția ca, mașina proprietate personala, nu se mai afla la locul unde a parcat-o, duminica seara, dupa orele 21:00. „La data de 22 iulie 2024, in jurul orei 08:00, Poliția Municipiului Vulcan a fost sesizata direct de catre un barbat de 39 ani,…

- Zilele trecute, un echipaj de jandarmerie aflat in patrulare a observat un barbat cazut pe trecerea de pietoni situata la intersecția strazilor Simion Barnuțiu și General Dragalina din municipiul Zalau. Jandarmii au coborat și au observat ca barbatul era conștient și respira normal, insa era panicat…

- La nivelul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 1 Poliție se afla in instrumentare un dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de furt calificat, in cadrul caruia a fost dispusa masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 28 de ani, din municipiul Gherla și o tanara de 27 de ani,…

- Polițiștii hunedoreni, au efectuat, miercuri, 5 iunie 2024, șase percheziții domiciliare, in localitatea Vulcan. Cinci barbați și o femeie sunt banuiți de furtul a 81 de telefoane mobile, dintr-un magazin, din localitate. In urma descinderilor, au fost recuperate 15 telefoane mobile, o suma de bani…

- DESCOPERIRE MACABRA… Alarma a fost data inca de la primele ore ale dimineții, cand vasluienii care locuiesc in apropierea Centrului Școlar de Educație Incluziva „Elisabeta Polihroniade”, cadavrul unui barbat. A fost data alarma și, in scurt timp, zona a fost impanzita de polițiști. Trupul barbatului…

- O femeie a fost jefuita pe o strada din Timișoara, in dimineața zilei de 1 mai. Trei saptamani mai tarziu, polițiștii au reținut un suspect. „La data de 20 mai 2024, polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului…

- Un baiat de 18 ani a fost retinut si apoi arestat preventiv fiind acuzat ca a injunghiat un tanar pe strada. Un tanar din Vulcan, judetul Hunedoara, a fost injunghiat in zona inimii si lasat pe strada. Politistii au anuntat, marti, ca incadrarea juridica initiala a faptei a fost schimbata in tentativa…

- La data de 29 aprilie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Bacau, impreuna cu luptatori pentru acțiuni speciale, au efectuat o percheziție la domiciliul unui barbat in varsta de 45 de ani, in municipiul Bacau. Acțiunea a avut loc in urma unui mandat de percheziție…