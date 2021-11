Stiri pe aceeasi tema

- Viata unui barbat de 38 de ani, care fusese injunghiat in inima, a fost salvata de catre chirurgul cardiovascular Gabriela Cozmanciuc de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sibiu, in urma unei operatii efectuate in premiera la unitatea medicala, potrivit Agerpres. In lipsa dotarii spitalului…

- Un barbat a fost atacat de urs, duminica, in timp ce se afla pe camp, in localitatea Arpașu de Sus, județul Sibiu. A fost transmis un mesaj Ro-Alert, conform Mediafax. Autoritațile din Sibiu au transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT, dupa ce un barbat a fost atacat de urs pe…

- Un barbat de 53 de ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a cazut peste el un copac. Incidentul a avut loc ieri dimineața, in localitatea Milești, din raionul Nisporeni. Informația a fost confirmata de ofițera de presa al IP Nisporeni, Cristina Vicol.

- Un barbat in varsta de 43 de ani din Huși care a fost injunghiat pe strada de un necunoscut. Medicii de pe ambulanța l-au gasit la domiciliu, conștient și coerent, dar cu o plaga cu sangerare abundenta. B

- Un barbat de 35 de ani din Targu Jiu a fost gasit impușcat in cap, dar in viața, pe scaunul din dreapta a mașinii sale, parcata langa Spitalul Județean de Urgența. Medicii au intervenit și i-au acordat primul ajutor, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

- Unul dintre pacientii care au decedat in Sectia ATI Covid a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu a fost un tanar care le-a marturisit medicilor ca el are un certificat de vaccinare, dar de fapt nu s-a imunizat. Acest lucru a fost dezvaluit de coordonatoarea sectiei, medicul Ioana Codru. Intrebata…

- O femeie in varsta de 34 de ani a ajuns la spital și medicii au fost nevoiți s-o opereze de urgența in zona feței, la scurt timp dupa ce aceasta a mancat un burger de la un celebru lanț de fast food-uri din lume.