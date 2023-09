Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii și un echipaj de scafandri intervin sambata seara, 9 septembrie, pe lacul Tarnița din județul Cluj, dupa ce un barbat care se plimba cu caiacul a fost dat disparut, potrivit ISU Cluj.„Echipajele noastre au fost solicitate sa desfasoare o misiune de salvare-cautare pe lacul Tarnita, unde s-ar…

- Un barbat de 70 de ani a murit, duminica, dupa ce s-a inecat in mare, la Mamaia. CITESTE SI Un lan de grau a luat foc de la scanteile provenite de la un utilaj agricol 19:49 41 O mașina condusa de un tanar de 23 de ani a ricoșat in alte doua autoturisme conduse de femei, dupa ce a lovit o bordura:…

- Un barbat care lucra la o fantana in localitatea Șelimbar, județul Sibiu, a ramas blocat vineri la o adancime de 5 metri sub pamant intre dalele puțului.Potrivit ISU Sibiu, se intervine de urgența pe raza localitații Șelimbar, in zona Șopa, pentru a salva un barbat care, in timp ce lucra la o fantana,…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 13:30, in localitatea Cuzdrioara. Din primele date, in accident sunt implicate un autotren și un autoturism. La fața locului s-au deplasat de urgența echipaje medicale, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar și polițiștii.…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 13:30, in zona Dej-Triaj. Din primele date, in accident sunt implicate un autotren și un autoturism. La fața locului s-au deplasat de urgența echipaje medicale, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar și polițiștii. “In autoturism…

- Explozie in Aghireșu Fabrici, județul Cluj noaptea trecuta. Un barbat a fost gasit in stare grava in curte cu multiple traumatisme. Victima a fost transportata de urgența la spital. Totul ar fi pornit de la o butelie de gaz. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta noapte…

- Un barbat de 70 de ani a fost gasit inecat sambata dimineata in raul Bahlui, la Boureni, comuna Miroslava. Victima a fost gasita in stop cardio-respirator, fara indicatie de resuscitare. Potrivit martorilor, barbatul se afla la pescuit din timpul noptii si a consumat bauturi alcoolice.