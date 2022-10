Barbat incarcerat in penitenciar pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.

Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii dintr-un centru de protecția copilului disparuți de trei saptamani au fost gasiți la cațiva kilometri distanța de casa, iar un barbat dat disparut din Prundu Bargaului a fost gasit la un penitenciar din strainatate. Trei persoane care au fost date disparute de catre polițiștii bistrițeni au…

- La data de 5 octombrie a.c., polițiștii rutieri din Șimleu Silvaniei au intocmit un dosar penal pentru alcoolemie unui barbat, din București. In fapt, polițiștii, la ora 14:53, au depistat in trafic, in localitatea Ip, un autoturism care circula cu viteza de 86 km/h, pe un sector de drum pe care limita…

- Eveniment Barbat din Plosca, prins la volan cu alcoolemie 1,28 mg/l și fara permis de conducere octombrie 3, 2022 10:35 In urma activitaților preventive desfașurate la sfarșitul saptamanii, pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 183 de sancțiuni contravenționale in valoare de 100.070…

- Un barbat din Bistrița, condamnat la 8 ani de inchisoare și pe numele caruia autoritatile spaniole au emis un mandat european de arestare, a fost depistat de polițiștii din Bistrița-Nasaud Ieri, 26 septembrie, politistii Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrița-Nasaud…

- POLIȚIȘTII RUTIERI, PREZENȚI PE DRUMURILE PUBLICE DIN JUDEȚUL VALCEA! Sambata, 3 septembrie a.c., polițiști rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au efectuat acțiuni de tip ’’BLITZ’’ pe mai multe tronsoane de drum, atat in mediul rural cat și in mediul urban, in tot județul Valcea.…

- Eveniment Un barbat de 61 de ani, din Salcia, incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranța Giurgiu pentru ca nu a respectat masurile de supraveghere septembrie 1, 2022 13:31 Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri, au desfasurat activitati specifice…

- Un barbat de 27 de ani a fost prins la volan, fara permis de conducere, de 15 ori. Vezi ce pedeapsa a primit Un barbat de 27 de ani din Strehaia a fost prins la volan, fara permis de conducere, de 15 ori. Acesta era condamnat la inchisoare, iar pentru a scapa de politie a incercat sa se ascunda intr-o…

- Un barbat va ajunge in fata magistratilor fiindca a condus fara permis si pe deasupra mai era si baut. La data de 4 august a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Harlau au depistat un barbat de 41 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Belcesti, fiind sub influenta alcoolului.…