- Un accident rutier cu o persoana incarcerata, constienta, a avut loc azi, 15 februarie, pe DN79, km 18 Arad Ch Cris, in zona Domeniului Lupas. In eveneimentul rutier este implicata o camioneta cu TIR, transmite ISU Arad. Intervine Detasamentului Arad cu 1 echipaj SMURD si 1 echipaj descarcerare.La sosirea…

- Un barbat de 62 de ani a fost reținut de polițiștii din Timiș dupa ce a fost implicat sambata intr-un accident pe un drum comunal Potrivit IPJ Timiș, barbatul ar fi condus sambata un autoturism pe DC 30, iar i. ntre localitațile Periam Port și Periam ar fi intrat intr-o mașina in care se aflau […] Articolul…

- Un grav accident de circulație s-a produs vineri dupa-amiaza in centrul localitații maramureșene Moisei, unde un autoturism condus de un tanar de 24 de ani a lovit un stalp de beton. Barbatul aflat la volan a murit la scurt timp dupa impact, iar o adolescenta de 15 ani a fost grav ranita. Conform IPJ…

- Incidentul a avut loc aproape de miezul nopții, cand șoferul unui autoturism de tip MPV era verificat de poliție, moment in care a incercat sa fuga de aceștia, conducand cu viteza, potrivit poliției ungare, relateaza Reuters.Mașina s-a lovit apoi de o casa și s-a rasturnat. In vehicul se afalu 10 migranți.…

- Afaceristul Jabri Ahmad Tabrizi, care a cauzat un accident grav in Timișoara, izbind cinci mașini și doi pietoni, e acuzat ca ar fi fost beat sau drogat la volan. Cel puțin asta se zvonește pe Facebook, dar și in randul celor care au fost martori la accident. Acuzațiile au fost generate de faptul…

- Un tanar de 18 ani a murit, iar alți trei au ajuns la spital, in urma unui accident rutier. Mașina in care se aflau aceștia s-a izbit violent intr-un copac. Nenorocirea s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 23:00, in apropiere de satului Bratușenii Noi din raionul Edineț.

- ACCIDENT rutier la Aiud. Un șofer care conducea cu permisul suspendat a intrat cu mașina in zidul unei case Un accident rutier s-a produs vineri in municipiul Aiud. Un șofer din județul Maramureș, care conducea un autoturism avand permisul suspendat, a intrat cu mașina in zidul unei case. Potrivit…

- Polițiștii au fost sesizați duminica in jurul orei 11.55, cu privire la un eveniment rutier produs pe DN1C, in localitatea Iclod. Din primele date, conducatorul unui microbuz, un barbat de 42 de ani, din Turda, care se deplasa din direcția Gherla spre Cluj-Napoca, ar fi patruns pe contrasens, apoi a…