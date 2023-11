Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a decedat astazi, in urma unui accident feroviar, fiind accidenta de trenul Regio ce circula pe direcția Cluj Napoca – Bistrița. „Pompierii de la Detașamentul Dej intervin la un accident feroviar petrecut intre Gherla și Livada. Echipajele au gasit la fața locului un barbat care prezinta…

- Un tanar din Sibiu a sunat la poliție pentru a anunța ca tatal sau a murit in casa. Polițiștii au mers de urgența la locuința acestuia și au constatat ca intr-adevar un barbat in varsta de 50 de ani era mort in casa iar in locuința se mai afla și fiul sau in varsta de 25 de ani, cel care sunase la poliție.Tanarul…

- La aceasta ora, reprezentanți ai Primariei Ceanu Mare, Poliției Locala Ceanu Mare și ai secției de Politie Nr 4 Campia Turzii, desfașoara activitați de cautare a domnului Dolha Alexandru din Dosu Napului disparut de aproximativ 72 de ore de la domiciliu. Cei care pot oferi detalii cu privire la persoana…

- Vineri dupa-amiaza, in jurul orei 17.00, o descoperire șocanta a fost facuta intr-un cartier liniștit din Onești, unde vecinii au dat alerta autoritaților. Un barbat in varsta de 60 de ani a fost gasit decedat in propria locuința de catre pompierii de la Detașamentul Onești, care au sosit la fața locului…

- O descoperire macabra a fost facuta ieri, intr-un apartament din Gherla! Judecatoarea Stefana Andrada Pavel, in varsta de 32 de ani a fost gasita fara suflare in propria locuința. Pentru ca femeia nu s-a mai prezentat la serviciu și nici nu reușeau sa ia legatura cu ea, colegii acesteia au alertat autoritațile.…

- O judecatoare din Gherla, in varsta de 32 de ani a fost gasita moarta intr-un apartament. Pentru ca femeia nu s-a mai prezentat la serviciu și nici nu reușeau sa ia legatura cu ea, colegii acesteia au alertat autoritațile. Un echipaj al politiei a intrat in locuința femeii și a gasit-o fara suflare.

- Drama in lumea justiției din Cluj, dupa ce un magistrat care activa la Gherla a fost gasit fara viața in propria locuința. Potrivit surselor BZC, judecatoarea Paval Stefana Andrada ar fi avut ședința de judecata in cursul zilei de miercuri, 13 septembrie, dar a lipsit. Atat grefiera cat și colegii care…