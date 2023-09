Stiri pe aceeasi tema

- Impactul a fost atat de violent incat victima a fost tarata zeci de metri pe șosea. Echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru tanarul invalid.”La data de 23 septembrie, in jurul orei 15,30, un barbat a sesizat prin SNUAU 112 ca pe DN22/E87, la km 94-95, in localitatea Smardan, a avut loc…

- Joi in jurul orei 20.07 Politia Vatra Dornei a fost sesizata la 112 ca un barbat conduce baut și fara permis de conducere. Cu ocazia deplasarii in zona indicata a polițiștilor SPR 15 Vatra Dornei, in jurul orei 21.19, a fost identificat autoturismul condus de catre un barbat de 48 ani din Dorna Arini,…

- Un barbat in varsta de 35 de ani care a accidentat un pieton pe un bulevard din municipiul Slatina a fost testat pozitiv cu aparatul drugtest, ce a indicat prezenta a doua substante psihoactive, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.Accidentul a avut loc luni dupa…

- Un barbat in varsta de 45 ani, din Faraoani, a fost retinut de politisti dupa ce beat si fara permis de conducere a comis un accident rutier pe DN2 – E85, in localitatea Nicolae Balcescu, in urma caruia cinci persoane au fost ranite. ‘Din primele verificari a reiesit faptul ca, un barbat in varsta de…