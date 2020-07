Bărbat în scaun cu rotile, tâlhărit de un adolescent OTELU ROSU – Potrivit Politiei, tanarul de 17 ani si-ar fi urmarit victima, de 52 de ani, aflata intr-un scaun cu rotile, pe o strada din oras, joi seara, undeva in jurul orei 22.30. Iar atunci cand si-a ajuns victima, intr-un loc mai putin luminat, ar fi trantit-o la pamant, furandu-i borseta in care omul avea cateva bunuri personale si un telefon mobil! „Dupa comiterea faptei, tanarul a fugit de la fața locului, in scurt timp, polițiștii identificandu-l și conducandu-l la sediul poliției, insoțit de un reprezentant legal, pentru luarea masurilor legale, ce se impun. Victima a fost transportata… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Tanar din Mureș, posesorul unui mandat de arestare preventiva emis de Curtea de Apel Alba Iulia, prins și introdus in arest Polițiștii din Targu Mureș au identificat un tanar din județul Mureș, posesorul unui mandat de arestare preventiva, emis de Curtea de Apel Alba Iulia, pentru savarșirea…

- RESITA – Cele 29 de perchezitii domiciliare de ieri si audierile ce au urmat i-au determinat pe anchetatori sa dispuna masuri preventive fata de 19 persoane! 11 dintre acestea au fost retinute pentru 24 de ore – și introduse in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ”talharie calificata”. ,,In fapt, la data de 07 iulie 2020, in jurul orei 00.35, in timp ce desfașurau activitați de patrulare pe str. 13 Decembrie din municipiul…

- In cartierul Micro15, strada din Bejan, din municipiul Deva, a avut loc doua agresiuni fizice. Una dintre ele, in miezul zilei, in care talharul avea doar 17 ani, iar cealalta agresiune a fost prin violenta, aplicata unui minor de 13 ani. Cei trei talharii deveni, sunt persoane tinere, iar unul este…

- La data de 29 mai 2020 polițiști din cadrul Poliției Orașului Zarnești au pus in executare un mandat de arestare preventiva emis de Tribunalul Brașov pe numele unui tanar, in varsta de 25 ani din orașul Zarnești, Brașov, prin care s-a dispus arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile pentru savarșirea…

- Un barbat banuit de savarșirea infracțiunii de talharie a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de politistii slatineni. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Slatina au continuat, ieri, cercetarile pentru soluționarea unei talharii, comisa pe raza municipiului. Pe…

- Un tanar de 26 de ani a fost retinut, pe baza de ordonanta, si incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila dupa ce politistii au stabilit ca fusese dat in urmarire internationala pentru o talharie comisa in Franta.