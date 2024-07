Bărbat, în arest! A condus un moped neînmatriculat, a accidentat o femeie și a părăsit locul accidentului Polițiștii Biroului Rutier Lugoj au fost sesizați, miercuri, in jurul orei 13:20, despre producerea unui accident rutier soldat cu ranirea unui pieton, iar conducatorul mopedului a parasit locul accidentului. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat care conducea un moped pe DC125 dinspre Barna spre DJ681C, in localitatea Poganești, a surprins și accidentat o femeie, in varsta de 66 de ani, care se afla in calitate de pieton pe marginea drumului comunal. In urma impactului, femeia a fost ranita și transportata la spital in vederea acordarii ingrijirilor medicale… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

