- Un barbat a fost impuscat, aseara, cu o arma de tip airsoft, pe o terasa din Timisoara, dupa un conflict spontan. Un barbat de 36 de ani a fost transportat la spital, aseara, dupa ce a fost impuscat in zona gatului de un altul. Incidentul s-a petrecut marți seara la intersecția strazilor Renașterii…

