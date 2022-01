Bărbat împușcat în cap, pe o stradă din Popești-Leordeni. Atacatorul este căutat de polițiști Un barbat a fost impușcat, vineri seara, pe o strada din Popești-Leordeni. Atacatorul a fugit de la fața locului și este cautat acum de polițiști. Incidentul a avut loc vineri seara, cand barbat se plimba, alaturi de iubita sa, pe strada Amurgului din Popești-Leordeni. La un moment dat, un autoturism a trecut pe langa ei […] The post Barbat impușcat in cap, pe o strada din Popești-Leordeni. Atacatorul este cautat de polițiști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un barbat a fost impușcat in cap, pe strada Amurgului din Popești-Leordeni. Victima a primit ingrijiri din partea medicilor și s-a stabilit ca arma folosita ar fi fost un pistol de tip airsoft. Vinovatul este cautat de oamenii legii, iar acum sunt filtre in toata Capitala.

- Incidentul a avut loc in Popești Leordeni, in timp ce tanarul se plimba cu iubita sa. Acesta a mers imediat la spital din cauza durerii și le-a spus medicilor ca a simțit cum ceva l-a lovit in frunte, dar a crezut ca ar fi o piatra care a sarit de la roata unei mașini.Dupa examinare, medicii au scos…

