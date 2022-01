Bărbat împușcat în cap în Popești-Leordeni. El nu și-a dat seama ce a pățit până nu a ajuns la spital Un barbat a fost impușcat in frunte in Popești-Leordeni și a ajuns la spital. Medicii i-au extras o bila iar Poliția incearca sa gaseasca tragatorul. Barbatul se plimba alaturi de prietena lui joi seara, pe o strada din oraș, și a simțit o durere puternica in zona frunții. A crezut ca a fost lovit de o piatra sarita din roata unei mașini, dar durerile l-au facut sa ajunga la spital. Acolo, medicii au extras o bila din plastic, au realizat ca a fost impușcat, iar polițiștii l-au audiat și a declanșat cercetarile. „La data de 28 ianuarie a.c, la sediul poliției Orașului Popești -Leordeni s-a prezentat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

