- Un barbat aflat intr-un autoturism al carui sofer nu a oprit la semnalele regulamentare ale unui echipaj de politie a fost impuscat in cap, miercuri dimineata, in apropierea localitatii Corbu, dupa ce politistii au tras focuri de arma in timpul urmaririi respectivei masini, a informat Inspectoratul…

- La data de 15 noiembrie 2019, in jurul orei 10.50, in urma unui apel prin 112, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit, pe raza localitații Șeușa, unde a fost sesizat un accident rutier in urma caruia un pieton a fost ranit. Din primele cercetari ale polițiștilor a rezultat ca un barbat de 37…

- Incident mortal in apropiere de satul Mana, raionul Orhei. Un pieton a fost tamponat de catre o mașina. Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre un barbat in varsta de 50 de ani din satul Lucașeuca.

- Masina unui inspectorat de politie din Fremont, statul California (orasul unde se afla o uzina Tesla), a ajuns in gura targului dupa ce s-a descarcat in timpul unei urmariri. Soferul nu a putut face nimic altceva decat sa-si abandoneze misiunea.

- Nu se stie clar de ce vehiculul Tesla S85, din 2014, nu era incarcat corespunzator si a ramas fara curent intr-un moment atat de critic, potrivit purtatoarei de cuvant a Departamentului de Politie din Fremont, Geneva Bosques. „Se intampla uneori, mai ales atunci cand un ofiter revine la sectie fara…