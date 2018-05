Bărbat împuşcat de propriul câine Richard Remme, in varsta de 51 de ani, din Fort Dodge, a declarat politiei ca se juca pe canapea cu patrupedul sau, Balew, pe care il impingea din poala, iar acesta sarea inapoi. In timpul unei sarituri, cainele, o corcitura intre rasele pitbull si labrador, a dezactivat accidental siguranta pistolului si apoi a calcat pe tragaci. Arma s-a declansat, iar glontul l-a atins pe Remme in picior. Barbatul a primit ingrijiri medicale la spital si a fost externat in aceeasi zi. "Stateam pe canapea cu cainele si ne jucam. Eu il impingeam, iar el sarea inapoi la mine in poala'', a povestit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

