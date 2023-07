Bărbat împușcat cu o armă tip airsoft, pe o terasă din Timișoara/ A fost transportat la spital Un incident șocant a avut loc pe o terasa din Timișoara. Un tanar a ajuns la spital, seara trecuta, dupa ce a fost impușcat de un alt barbat, cu un pistol tip airsoft. Se pare ca ar fi fost vorba despre un conflict spontan, iar la un moment dat barbatul de 54 de ani a […] The post Barbat impușcat cu o arma tip airsoft, pe o terasa din Timișoara/ A fost transportat la spital first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

