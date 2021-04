Bărbat îmbrăcat cu o vestă antiglonț, împușcat mortal de poliție la Hollywood Politisti americani au ucis sâmbata la Hollywood un barbat îmbracat cu o vesta antiglont ce a lovit o masina a politiei în timp ce circula cu vehiculul sau în marsarier, a anuntat politia din Los Angeles, informeaza duminica Agerpres.



Politistii erau în curs de a raspunde la un apel când un autoturism s-a oprit în fata vehiculului lor pe Sunset Boulevard, a frânat si apoi a dat înapoi ca sa intre în masina politiei, a explicat pe Twitter politia orasului.



"Soferul masinii a iesit, el avea o vesta antiglont si mâna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

