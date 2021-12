Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar de stat in Ministerul Justitiei Alexandru Dimitriu (USR) sustine ca ca presedintele Klaus Iohannis ar fi trebuit sa convoace partidele la consultari dupa depunerea mandatului de catre Nicolae Ciuca. Intr-o postare pe Facebook, el afirma ca atitudinea presedintelui "intra in contradictie"…

- Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Silviu Vexler, a afirmat ca vaccinarea inseamna "o sansa pentru salvarea vietii", iar fiecare viata este "sacra", arata Agerpres. "Vaccinarea inseamna o sansa pentru salvarea vietii, iar fiecare viata este sacra. Federatia Comunitatilor…

- „In momentul de fața, modul in care populația percepe ceea ce se intampla, pe de o parte, suportabilitatea masurilor care inseamna lockdown este destul de redusa, inclusiv din punctul de vedere al economiei. Am propus o discuție la nivelul Parlamentului ca sa incercam sa generam o soluție.Asta e de…

- Un barbat de 58 de ani a fost atacat de un urs, sambata seara, in localitatea Breaza din județul Prahova. Victima a fost transportata la spital, a transmis Serviciul Județean de Ambulanța Prahova. Incidentul a avut loc, sambata, in jurul orei 18:00, iar jandarmii au fost solicitați sa intervina, pentru…

- Un barbat de 58 de ani a fost atacat de un urs, sambata seara, in localitatea prahoveana Breaza. Incidentul a avut loc in jurul orei 18.00, in zona impadurita de la marginea orasului.Acesta are rani grave la cap și la fața, potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Prahova.A fost transportat urgent…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu (USR PLUS) lanseaza un atac dur la adresa premierului Florin Cițu, criticand atitudinea acestuia in fața pandemiei. Mai exact, acesta spune ca premierul Florin Cițu lanseaza „baloane de sapun” cand spune despre campania de vaccinare ca este un succes. Aceste…

- Un barbat a fost atacat de urs, luni dimineata, in apropierea comunei Ciceu, acesta fiind supus unei interventii chirugicale la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc. Informatia a fost postata pe Facebook de presedintele Consiliului Judetean (CJ) Harghita, Borboly Csaba, care a precizat ca…

