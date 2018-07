Bărbat GOL pușcă pe stradă! VIDEO! Un barbat a fost surprins de un trecator in timp ce se plimba, gol pușca, pe o strada din Bacau. In video apare și un echipaj al poliției care il atașeaza pe barbat. Dezbracat in Bacau 2018, Bacau, administratie PSD, 200.000 de oameni NU AU APA CURENTA de 7 zile dar au un primar al PSD care probabil se astepta ca oamenii sa compenseze facandu-si nevoile in fundul curtii si luand apa de la fantanile de pe proprietatile lor. Ghici ce?! Cam greu sa ai curte si aproape imposibil de sapat un put in sufragerie cand stai la etajul 3 la bloc. Sau… varianta de mai jos…. … Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

