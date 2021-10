Bărbat găsit spânzurat la Dăbâca La data de 18 octombrie , in jurul orei 02.40, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au fost sesizați prin apel 112 cu privire la decesul unui barbat, intr-un centru de ingrijire și asistența din comuna Dabaca. La fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, echipajul medical pronunțand, din nefericire, … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

