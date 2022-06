Bărbat găsit spânzurat la Câlnic Un barbat a fost gasit spanzurat la Calnic, Gorj. Politiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Targu Jiu au fost sesizați ieri prin apelul 112, cu privire la faptul ca, un barbat de 34 de ani, din comuna Calnic, a fost gasit spanzurat in locuința. La fața locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanța Gorj care a constatat decesul barbatului. Polițiștii au intocmit un dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de ucidere din culpa. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

