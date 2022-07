Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara efectueaza cercetari fața de doi barbați, in varsta de 31 și 36 de ani, banuiți de furt calificat in municipiul Timișoara. „In fapt, la data de 29 iunie 2022, in jurul orei 19:15, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au surprins in flagrant delict doi barbați,…

- Aseara, pe 21.06.2022, in jurul orei 20:00, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe strada Simion Barnuțiu din municipiul Timișoaran, un barabat s-ar fi aruncat de pe o cladire. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat de 35…

- In cursul acestei dimineți, 22 iunie, in jurul orei 08:12, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in raul Bega, in zona strazii Tudor Vladimirescu s-ar fi inecat o persoana. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma,…

- Un barbat din Magura Ilvei s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins de polițiști la volan, fara sa dețina permis de conducere. Mai mult, autoturismul era neinmatriculat. Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au oprit luni in trafic pentru control un autoturism, pe Drumul Național 15A in…

- Polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au reținut un barbat, de 33 de ani, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt in forma continuata. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. La data 24 mai, in urma investigațiilor…