- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat miercuri seara, la Digi24, ca autoritațile se gandesc la scenariul in care masca de protecție sanitara sa nu mai fie obligatorie de la 1 iunie pentru persoanele vaccinate, in anumite condiții. ”Putem spera la acest scenariu”, a afirmat prefectul. ”Sunt diverse…

- Un barbat din Republica Moldova, bolnav de COVID 19, a fost gasit decedat intr-un apartament din Galati. Autoritatile au fost alertate de administratorul blocului care stia ca barbatul se simte rau. Moldoveanul in varsta de 49 de ani a refuzat sa se interneze in spital, desi stia ca este infectat.

- Alin Stoica, prefectul Capitalei, a spus la DigiFm ca a gasit cadrul legal astfel incat activitatea restaurantelor, teraselor și a celorlalți operatori economici care nu respecta restricțiile anti-COVID sa fie suspendata direct, fara sa mai aștepte modificarea legii, așa cum declarase ministrul de interne…

- Autoritatile pregatesc noi restrictii in localitatile in care rata de infectare trece de 6 cazuri la mia de locuitori. Se ia in calcul calcul inchiderea magazinelor la ora 18:00, in weekend. Propunerea a fost facuta in ședința Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) de marți, 23 martie,…

- Autoritațile comunica dezastruos pe tema carantinarii Bucureștiului, care a ajuns la o incidenta a cazurilor de COVID-19 de 4,6 cazuri la mia de locuitori. Sambata, premierul Florin Cițu (PNL) și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, au dat asigurari ca Bucureștiul nu…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se reuneste, duminica, pentru a adopta masuri, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 a trecut de 3 la mie. Citește și: O mare companie farmaceutica, anunț URIAȘ: medicamentul care vindeca rapid Covid-19 Sedinta CMBSU este…

- Poveste incredibila in Iași, un barbat și-a pus iubita sa se prostitueze, iar tanara a plecat cu o suma mare de bani. Polițiștii de la Investigații Criminale au reușit sa puna mana pe un cuplu interesant. Oamenii legii au decis sa-i aresteze pe cei doi, dupa ce s-au facut percheziții in București și…

- Un incident de o violenta dusa la extrem a avut loc in Sri Lanka. O fetita de doar noua ani a fost batuta pana la ultima suflare de o femeie pentru a alunga ”spiritul rau” din ea. Fetita de noua ani, omorata in bataie in timpul unui ritual de exorcizare! Micuta si-a pierdut viata in ritualul extrem…