Barbat gasit mort in locuinta sa. Ce s-a intamplat. Sunat audiati trei suspecti

- Politia Capitalei a anuntat joi ca a fost prins al treilea suspect implicat in cazul barbatului gasit mort in locuinta sa, urmand ca acesta sa fie audiat de un procuror criminalist la sediului Serviciului Omoruri. Anterior, politistii au reusit sa identifice primii doi suspecti implicati in acest caz.…

- Un barbat in varsta de 64 de ani, a fost gasit mort miercuri noaptea in locuința sa din Capitala, anunța Antena 3. Acesta ar fi fost omorat in bataie de foștii sai chiriași.Poliția a fost anunțata in jurul orei 23:50. Barbatul a fost gasit mort in locuința sa din sectorul 4 al Capitalei.Barbatul ar…

- UPDATE: Cetateanul vietnamez care a omorat un conational intr-un centru de cazare a muncitorilor din Bucuresti a fost depistat de catre politistii Serviciului Omoruri, fiind condus la audieri la sediul Politiei Capitalei, informeaza DGPMB. Un vietnamez a fost omorat duminica seara, in urma unui conflict…

