- Ieri seara Politia din Petrosani a fost sesizata de o femeie in legatura cu disparitia tatalui ei, in varsta de 81 de ani. In jurul orei 22.30, politistii au fost informati ca in intervalul orar 19:00-22:00, CIURCUI VASILE (foto) a plecat voluntar de la domiciliul femeii, din Petroșani, și nu a mai…

- Ieri, in jurul orei 17, Politia din Petrosani a fost sesizata in legatura cu disparitia lui Viorel Slabu, un barbat in varsta de 56 de ani, din municipiu. Acesta a plecat marti, in jurul orei 14, voluntar, de la locuința sa situata pe strada Cucului, din Petroșani. Semnalmente: par tuns scurt, inceput…

- Un grav accident in care a fost implicat un autoturism s-a produs intre localitațile Curtici și Șofronea, din judetul Arad. Un barbat e ranit si i se acorda ingrijiri medicale. Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit de urgenta cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare…

- Echipajele de urgența au fost solicitate in aceasta dupa-amiaza, printr-un apel la numarul unic de urgența 112, dupa ce un barbat a cazut in timpul unui zbor cu parapanta in zona Clopotiva, comuna Rau de Mori, județul Hunedoara. „Spre locul indicat s-a deplasat de urgența, echipajul SMURD din cadrul…

- Polițiștii din Reșița au reținut ieri un barbat care a talharit o persoana fara adapost și cu dizabilitați locomotorii. In noaptea de marți spre miercuri, barbatul in varsta de 36 ani l-ar fi lovit cu pumnul in zona feței pe un alt barbat de 58 de ani, persoana cu dizabilitați locomotorii, care se afla…

- Peste o suta de gospodarii au fost inundate și 42 de persoane au fost evacuate, in judetul Hunedoara, noaptea trecuta, in urma inundațiilor cauzate de aversele torențiale care au produs viituri puternice in satele Rișculița, Rișca și Baldovin, din comuna Baia de Criș. Salvatorii intervin in continuare…

- Nicu Braileanul, criminal care a ingrozit Aradul in urma cu 30 de ani, e si acum in libertate. Poliția nu a reușit sa-l prinda niciodata, informeaza Fanatik.ro. ”Condamnat la 25 ani la data de 14.05.1993, susnumitul impreuna cu o alta persoana au patruns in locuința parții vatamate A.S. din mun. Arad…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata in judetul Arad, intre Gurba si Cermei, unde o masina si o autoutilitara s-au ciocnit frontal. O victima a ramas incarcerata in urma impactului. Pompierii din Ineu au intervenit la fata locului cu un echipaj de descarcerare, pe DJ 709, unde traficul a…