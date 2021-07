Bărbat găsit mort în apele lacului Colibița! Ce au constatat polițiștii Un echipaj de pompieri cu barca și un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean Bistrita - Nasaud au intervenit in aceasta seara in Colibita, unde o persoana a fost gasita inconștienta in apa lacului. Potrivit informațiilor transmise de ISU Bistrița-Nasaud, barbatul a fost gasit la circa 10 m de mal, iar echipajul prezent la fața locului nu a putut decat sa constate decesul acestuia.La locul incidentului au fost prezenți și polițiștii. "In urma verificarilor efectuate, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului au identificat persoana in cauza, stabilind ca este vorba despre un barbat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

