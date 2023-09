Bărbat găsit împușcat în piept pe marginea unui drum național Polițiștii din Botoșani au sesizați miercuri dupa-amiaza despre faptul ca la marginea DN 29C, la ieșirea din localitatea Cucorani, a fost gasita o persoana inconștienta. Polițiștii au gasit la fața locului un barbat impușcat in piept. Potrivit IPJ Botoșani, este vorba de un barbat de 51 de ani, din municipiul Botoșani, care prezenta o plaga […] Articolul Barbat gasit impușcat in piept pe marginea unui drum național a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

