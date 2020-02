Barbat gasit decedat intr-un parau din Viseu de Sus Descoperire macabra intr-un parau din Viseu de Sus. In cursul diminetii de duminica, 16 februarie, in paraul Botoaia din oras (str. Mierlei, nr. 90) a fost descoperita o persoana de sex masculin decedata. Informatii furnizate de ISU Maramures. Vlad HERMAN Foto arhiva The post Barbat gasit decedat intr-un parau din Viseu de Sus appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

