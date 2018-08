Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Ionut S., barbatul cu handicap locomotor accidentat in fata Primariei Barlad, a fost transportat la Clinica de Neuro-Chirurgie din Iasi. Acesta a fost supus unor serii de investigatii, inclusiv cu un computer tomograf. Dupa informatiile prezentate de medici, Ionut are un traumatism cranio-cerebral…

- Miercuri seara, un barbat a carei identitate nu a fost stabilita a cazut de la înaltime si, din pacate, nu a mai putut fi salvat. Politistii nu stiu înca daca a fost vorba de o crima, un accident sau o sinucidere si continua cercetarile. „Persoana cazuta în 1 august…

- Autoritațile din orașul belgian Verviers sunt in alerta, dupa ce un barbat de aproximativ 50 de ani s-a aruncat in aer pe un stadion de fotbal. Poliția și pompierii sunt in cautarea altor dispozitive explozive.

- (Update) O persoana a fost reținuta. Suspectul și-a recunoscut vina. Acesta ar fi avut un conflict cu victima și impreuna cu alte trei persoane l-ar fi injunghiat. Acesta risca pana la 15 ani de inchisoare. Un barbat a decedat in satul Clococenii Vechi, raionul Glodeni, dupa ce șase persoane cunoscute…

- UPDATE: Autoritatile din Harghita anunta ca bilantul final al accidentului produs pe DN 12 arata ca doua persoane si-au pierdut viata si 13 au fost ranite, intre care una grav. Accidentul a fost provocat de soferul autoturismului care a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu microbuzul.…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a decedat azi noapte la Institutul de Medicina de Urgența dupa ce ar fi fost batut de un luptator profesionist K1 la un club de noapte din capitala. Potrivit informațiilor oferite de catre purtatorul de cuvant al IMU, Cristina Gorea, victima a fost transporta la spital…

- UPDATE: Scandalul a avut loc la shaormeria “Dia”, din Negresti, unde doi tineri s-au luat la cearta, aparent, fara un motiv anume, spun martorii incidentului. Unul dintre ei l-a lovit pe celalalt cu un pumn in fata, doborandu-l. Dupa ce s-a ridicat, barbatul lovit cu pumnul a reactionat, punand mana…