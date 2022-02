Bărbat foarte beat la volan, prins pe un drum din Timiș. Polițiștii rutieri au aplicat peste 500 de amenzi, în weekend Sute de amenzi au fost aplicate de polițiștii rutieri in weekend, in Timiș. A fost razie in trafic, iar unii șoferi au ramas fara permisele de conducere. In aceeași situație este și un barbat de 40 de ani, prins beat la volan. Barbatul in varsta de 40 de ani a fost tras pe dreapta in […] The post Barbat foarte beat la volan, prins pe un drum din Timiș. Polițiștii rutieri au aplicat peste 500 de amenzi, in weekend appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul activitatilor desfasurate, in weekend-ul trecut, de catre politistii rutieri, au fost aplicate 645 de sanctiuni contraventionale. De asemenea, polițiștii au reținut 67 de permise de conducere, au retras 15 certificate de inmatriculare si au constatat 7 infractiuni. In perioada 14-16 ianuarie…

- Un barbat din Bistrița-Nasaud și un altul din Cluj s-au ales cu dosare penale, dupa ce, pe raza comunei Lechința, polițiștii l-au prins pe primul beat crița la volan, iar pe cel de-al doilea fara permis. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 2 ianuarie, in jurul orei 16:00, polițiștii Secției 3 Poliție…

- Polițiștii au depistat in trafic un șofer beat crița. Barbatul, in varsta de 58 de ani, conducea un autoturism pe raza localitații Dumbrava, cand a fost oprit pentru control de un echipaj de poliție, iar in urma verificarilor oamenii legii au constatat ca acesta se afla sub influența bauturilor alcoolice.…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistiMai multi soferi constanteni s au ales cu dosare penale. Doi au fost implicati in evenimente rutiere soldate cu pagube materiale.Oficial de la IPJ ConstantaLa data de 17 decembrie a.c., in jurul orei 8.00, politisti din cadrul Politiei orasului Murfatlar…

- In perioada minivacanței de 1 Decembrie, polițiștii rutieri din Timiș au acționat pe raza intregului județ pentru a preveni și combate principalele cauze ale accidentelor rutiere. Au dat peste 1.000 de amenzi și au reținut aproape 80 de permise.

- Duminica, in jurul orei 10:50, polițiștii din Sannicolau Mare au oprit pentru control in localitatea Periam din județul Timiș un autoturism condus de un barbat in varsta de 32 de ani. In urma testarii cu aparatul Drugtest a rezultat faptul ca barbatul consumase cannabis, acesta fiind condus la spital…

- Duminica, in jurul orei 10:50, polițiștii din Sannicolau Mare au oprit pentru control in localitatea Periam din județul Timiș un autoturism condus de un barbat in varsta de 32 de ani. In urma testarii cu aparatul Drugtest a rezultat faptul ca barbatul consumase cannabis, acesta fiind condus la spital…

- Șofer din Sebeș, prins la volan cu alcoolemie de 1,20 mg/l. Barbatul s-a ales cu dosar penal Un barbat din Sebeș a fost prins vineri seara de polițiștii rutieri din municipiu in timp ce conducea un autoturism, cu 1,20 mg/l alcool „la bord”. Potrivit IPJ Alba, la data de 26 noiembrie 2021, in jurul…