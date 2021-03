Un barbat din Dolj a gasit o noua modalitate pentru a nu mai ramane blocat in trafic. El a fost filmat in timp ce mergea calare, chiar daca afara ploua torențial. Intamplarea a avut loc pe Drumul European 574. Un șofer care a fost martor la intamplare a filmat și a postat imaginile pe internet. […] The post Barbat filmat in timp ce gonea calare, pe un drum european. Poliția se afla pe urmele sale - VIDEO first appeared on Ziarul National .