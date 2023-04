Bărbat fără permis, oprit pe un drum comunal din Ilișua Vineri seara, pe un drum comunal din Ilișua, in cadrul acțiunilor de verificare a traficului rutier, polițiștii din Beclean au depistat in trafic un autoturism, iar la volan au identificat un barbat din Beclean. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca acesta nu deține nici permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, fiind intocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Totodata, in urma testarii cu aparatul alcooltest, rezultatul a fost 0,36 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost sancționat… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

