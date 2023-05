Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit intr-un bloc din Brașov. Incendiul s-a soldat cu ranirea unui barbat, care a suferit multiple rani. 15 persoane s-au autoevacuat din bloc. Un apel la 112 semnala faptul ca un incendiu a izbucnit pe balconul unui apartament situat la etajul 1 al unui bloc de locuinte, strada…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 10:10, izbucnirea unui incendiu in localitatea Magoaja, comuna Chiuiești. Din primele informații, incendiul se manifesta la o casa. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej. ACTUALIZARE: Conform Inspectoratului…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 10:10, izbucnirea unui incendiu in localitatea Magoaja, comuna Chiuiești. Din primele informații, incendiul se manifesta la o casa. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej. Revenim cu detalii! Articolul…

- Un barbat a fost surprins de un mal de pamant care s-a prabușit peste el, in localitatea Nireș, comuna Mica. Alarma s-a dat in jurul orei 18, iar la fața locului au intervenit o ambulanța, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala cu modul de descarcerare, dar și polițiștii.…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit luni dupa-amiaza la Rafinaria Petrobrazi. Doua dintre victime au suferit arsuri și au fost duse la spital, iar a treia a suferit un traumatism la piciorul stang și a refuzat transportul la spital

- Un copilaș de doar 11 luni a suferit arsuri in urma unui accident petrecut intr-o locuința din municipiul Bistrița. Salvatorii il transporta de urgența la Brașov de unde va fi preluat și transportat la București. Un echipaj de terapie intensiva mobila SMURD de la Bistrița transporta, in aceste momente,…

- O femeie in varsta de 53 ani, din localitatea Farcasa, a suferit arsuri la fata si maini in urma unui incendiu care i-a cuprins, luni seara, casa, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.

- Un apel la 112 a anunțat, aseara, in jurul orei 21:40, ca o persoana a cazut de la inalțime pe o copertina. Incidentul s-a petrecut pe strada Gelu din municipiul Gherla. La locul evenimentului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, SVSU Gherla, un echipaj medical, dar și…