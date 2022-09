Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 29 de ani din Pitești a fost condamnat la doi ani de inchisoare pentru talharie. „In ziua de 25 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș au pus in executare un Mandat de executare a perepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria Pitești, privind pe un…

- O crima teribila a avut loc in urma cu puțin timp intr-o casa din comuna Bascov, judetul Arges. Potrivit primelor informații obținute de catre oamenii legii care se ocupa de acest caz, in interiorul locuinței respective au fost gasite fara suflare cinci persoane. Iata cum s-a intamplat totul!

- Poliția din Falești anunța ca a fost sesizata in aceasta dimineața in jurul orei 07:25 de catre un trecator, care a comunicat ca la ieșire din localitatea Pietrosu, raionul Falești a observat o motocicleta avariata și in preajma se afla o persoana, posibil decedata. Astfel, s-a stabilit la 7 august…

- Vineri, 22 iulie: Polițiștii din Maldarești au fost sesizați prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca o persoana s-a rasturnat cu tractorul intr-o zona forestiera din comuna Stroești, județul Valcea. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca, un barbat in varsta de 55…

- Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției Orașului Sannicolau Mare efectueaza cercetari fața de doi barbați, in varsta de 18 și 38 de ani, banuiți de comiterea infracțiunilor de „talharie calificata„ și „complicitate la talharie calificata”. Cei in cauza au fost introduși in…

- Un adolescent, in varsta de 16 ani, din capitala, este cercetat penal, dupa ce ar fi furat o motocicleta „Viper”. Oamenii legii au fost alertați de proprietar, care a spus ca pe parcursul nopții i-a fost furata motocicleta de pe strada Ion Creanga. Prejudiciul cauzat se ridica 10 000 de lei.

- Doi indivizi ar fi patruns in casa unui barbat de 82 de ani și ar fi furat 114 mii de lei. Victima este originara din satul Zgurița, raionul Drochia, iar suspecții locuiesc in Tirnova, raionul Dondușeni. Cei doi au 33 și 47 de ani și au fost reținuți pentru 72 de ore.