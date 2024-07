Stiri pe aceeasi tema

- Un incident foarte grav a avut loc sambata dupa-amiaza, in zona Pieței Unirii din Timișoara. Un șofer care a incalcat legislația rutiera a incercat sa fuga și a accident un polițist local, care a fost transportat la spital. Conducatorul auto a consumat canabis.

- Un politist local din Timisoara a fost lovit intentionat cu masina de un barbat in apropierea Pietei Unirii. Barbatul a incercat sa fuga, dar a fost prins si incatusat in cele din urma. Incidentul a inceput pe o strada din apropiere, unde barbatul in cauza parcase pe loc destinat persoanelor cu dizabilitati.…

- Incidentul a avut loc, vineri, pe Calea Bogdaneștilor din Timișoara, dupa ce o mașina a ieșit din parcarea unui hotel fara ca șoferul sa se asigure și a fost lovita in plin de un tramvai, relateaza Opinia Timișoarei.In urma impactului puternic, masina a fost proiectata intr-un stalp de susținere a rețelei…

- Un ofițer a fost indepartat din funcție, in Anglia, dupa ce a lovit cu mașina o vaca fugara. Mașina de poliție a lovit animalul de doua ori. Incidentul a avut loc recent, dupa ce poliția a fost chemata intr-o zona rezidențiala din orașelul Staines-upon-Thames, in sudul Angliei, pentru dispariția unei…

- O clujeaca este in cautarea unui taximetrist care a lovit un copil astazi , in jurul orei 15.00Femeia spune ca incidentul s-ar fi intamplat in zona garii, in aceasta dupa-amiaza și ca taximetristul ar fi lovit un copil cu bara mașinii. Ea spera ca cetațenii sa o poata ajuta cu o filmare sau cu mai…

- Un barbat care a lovit un polițist local in centrul Timișoarei, in vazul tuturor trecatorilor, nu a primit mandat de reținere. Procurorul caruia i-a fost prezentat cazul nu l-a considerat agresiv și l-a lasat liber.

- Un primar din Gorj se afla in centrul unui scandal, dupa ce ar fi lovit cu mașina o tanara care susține partidul AUR. Caz halucinant in Gorj, unde un primar ar fi lovit cu mașina o tanara care susține un partid advers. Incidentul a avut loc in comuna Stejari, condusa de primarul Partidului Social Democrat…

- Un tanar care s-a intalnit cu un altul cu scopul de a cumpara un telefon mobil l-a atacat pe vanzator cu un spray lacrimogen și a fugit cu telefonul. Incidentul s-a petrecut in parcarea centrului comercial Galeria 1 din Timișoara, iar suspectul a fost prins de polițiști la Arad. Polițiștii Biroului…