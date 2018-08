Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost surprins, marti, de viiturile formate in urma ploilor torentiale, in satul Itrinesti, comuna Margineni, si este cautat de pompierii de la ISU Neamt, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, sublocotenentul Adrian Rotaru. ‘Este vorba de vacarul satului, care…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la Eforie Nord. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 10,00, o femeie, de 27 de ani, a condus un autoturism pe strada Bogdan Voda, dinspre Eforie Sud catre Agigea unde, la intersectia cu strada Bucovina, pe fondul nerespectarii semnificatiei…

- La data de 2 iulie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 65 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism, pe strada Nicolae Filimon, din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.La data de 2 iulie a.c., politistii din cadrul Politiei…

- Mai multe disparitii misterioase au fost inregistrate in mai multe paduri din judetul Arad. O alta persoana este de negasit acum, dupa ce in ultimele 12 ore au fost dati disparuti doi copii si un batran, conform aradon.ro. Cu totii au fost gasiti in siguranta de echipele de cautare. Insa o alta persoana…

- Tragedie pe litoral: turiștii aflat pe plaja din Eforie Nord au scos din apa marii un barbat mort. Este a doua persoana care a murit inecata in acest sezon. Un alt turist, scos din valuri tot la Eforie Nord, a ajuns la spital in stare grava.

- Nici nu a inceput bine sezonul estival, ca pe litoral cazurile de inec se țin lanț. In weekend, doua persoane au fost scoase in ultimul moment din apa in stațiunea Mamaia, iar luni, a doua zi de Rusalii, alte doua persoane, din care una inconștientienta, au fost scoase din apa in Eforie Nord. In pofida…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din localitatea Agapia, judetul Neamt, este cautat de politisti dupa ce si-a injunghiat atat sotia, cat si pe cei doi socri, informeaza agentia Mediafax.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt au declarat luni ca au fost sesizati cu…