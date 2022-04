Stiri pe aceeasi tema

- In data de 12 aprilie a.c., ora 15.20 , polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au fost sesizați despre un eveniment rutier produs pe Drumul Național 1F, intre localitațile Sutoru și Sancraiu Almașului. Din primele verificari efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un autoturism condus…

Un barbat in varsta de 59 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu in data de 29 martie, insa pana in prezent nu s-a mai intors.„Poliția municipiului Cluj-Napoca fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 29 martie a.c., RUSU GAVRIL - in varsta de 59 ani a plecat voluntar…

Un barbat, in varsta de 25 de ani, cetațean nepalez, a plecat din caminul in care acesta era cazat, din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, in data de 19 martie 2022 și nu a mai revenit. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Azi, 23 martie 2022, in jurul…

Poliția a fost sesizata in cursul zilei de joi despre plecarea voluntara de la domiciliu, la aceeași data, in jurul orei 10, a unui barbat de 32 de ani, din Cluj-Napoca. In baza sesizarii au fost demarate activitați de cautare specifice, de catre polițiștii municipiului Cluj-Napoca, in colaborare cu…