Bărbat dispărut din Bobâlna Un barbat in varsta de 60 de ani, din Bobalna, județul Cluj, a plecat joi de la locuinta sa și nu s-a mai intors. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 6 mai 2021, in jurul orei 9 dimineața, Cristea Alexandru, in varsta de 60 de ani, din satul Bobalna, … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

