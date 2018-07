Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale cauta un tanar de 27 de ani, disparut de pe raza municipiului Lugoj. Acesta a disparut in data de 10 iulie. COVACI REMUS – ALIN ar fi plecat de la domiciliu sau situat pe strada Cotul Mic din municipiul Lugoj, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente:…

- Disperare intr-o familie din Lugoj, dupa ce un tanar a disparut fara urma. Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati ca Remus-Alin Covaci, in varsta de 27 de ani, a plecat in urma cu trei zile de la domiciliul sau, situat pe strada Cotul Mic, iar pana in prezent nu…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a depista un barbat de 68 de ani, disparut din Timișoara. La data de 31 iunie, MUNTEANU GRIGORIE a plecat de la domiciliu sau situat pe strada bld. CD Loga din municipiul Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente:…

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unui barbat de 68 de ani, din municipiul Timișoara. The post Familie disperata! Un timișorean a disparut de acasa de aproape doua saptamani appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au efectuat o perchezitie domiciliara intr-o camera a Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi, in baza unui mandat emis de Judecatoria Botosani.

- Un barbat, despre care exista informatii ca s-ar fi aflat pentru ceva timp in municipiul Lugoj, este cautat de politistii din intreaga tara. Alerta a fost data de catre Inspectoratul de Politie al judetului Constanta care cere ajutorul cetatenilor. Omul a disparut fara urma iar acum este cautat de catre…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a depista un barbat de 70 de ani, disparut de pe raza localitații Utvin. Duminica, 13 mai, in jurul orelor 11.00, CATAU CORNEL ar fi plecat de la domiciliu, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1.65 – 1.70…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat un autoturism cautat de autoritațile britanice. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au depistat in trafic, pe raza municipiului Arad, un tanar de 30 de ani, din județul Prahova, in timp ce conducea un autoturism cautat de autoritațile…