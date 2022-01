Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al unui barbat a fost gasit luni seara, 3 ianuarie 2022, intr-o zona izolata, langa manastirea Slanic din judetul Arges. Politistii au avut nevoie de salvamontisti pentru preluarea cadavrului.

- La data de 9 decembrie 2021, in jurul orei 00.40, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat, de 38 de ani, din comuna Calnic, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Un barbat de 37 de ani a ajuns in stare grava la spital, in urma unui accident de munca. Accidentul s-a petrecut inainte de pranz, in municipiul Arad. Barbatul muncea la acoperisul unei cladiri, iar la un moment dat a cazut cu liftul destinat transportului materialelor de construcții. Barbatul a ramas…

- Prezentatorul TV Oreste Teodorescu a fost depistat in trafic de politistii rutieri sub influenta substantelor interzise. Oamenii legii i-au intocmit lui Oreste un dosar penal pentru conducere sub influenta substantelor psihoactive. Prezentatorul TV a fost oprit de politistii de la Rutiera pe data de…

- O profesoara a murit, astazi dimineata, chiar in scoala din judetul Arges unde preda. Polițiștii au deschis dosar penal pentru moarte supecta. Femeii de 60 de ani i s-a facut rau, iar colegii ei au chemat ambulanta. Echipajul medical a incercat sa o resusciteze, dar fara succes. Polițiștii au deschis…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe un camp din Neamț. Acesta s-a urcat la volanul autoturismului fasa sa aiba permis de conducere. Aceasta decizie l-a costat viața, dupa ce a ieșit in decor și s-a rasturnat pe un camp din Neamț.

- Politistii tulceni au deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce marti seara, un barbat din comuna Ciucurova a fost gasit mort pe o strada din orasul Tulcea, a anuntat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Tulcea.

- Un barbat de 35 de ani din Targu Jiu a fost gasit impușcat in cap, dar in viața, pe scaunul din dreapta a mașinii sale, parcata langa Spitalul Județean de Urgența. Medicii au intervenit și i-au acordat primul ajutor, iar polițiștii au deschis un dosar penal.