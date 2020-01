Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 59 de ani a disparut din Sipet, judetul Timis. L-ați vazut? Sunați la 112 sau adresați-va celei mai apropiate secții de poliție. In 7 ianuarie, Francisc Biro ar fi plecat de la domiciliul sau din comuna Tormac, sat Sipet, judetul Timis, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente:…

- Dispariție in Timiș. Un barbat in varsta de 59 de ani este de negasit. A fost vazut ultima data ieri, in data de 7 ianuarie, cand a plecat de la domiciliul sau din satul Șipet, comuna Tormac. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale fac cercetari pentru gasirea unui barbat in varsta de 59 de…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale a declansat o ampla operatiune pentru gasirea unei minore, Claudia Vasilica Formagiu, de 17 ani, care... The post Claudia a disparut de aproape 24 de ore in Timis. Fata de 17 ani este de negasit appeared first on Renasterea banateana .

- O adolescenta a disparut, dupa Craciun, in Timiș. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale fac cercetari pentru depistarea unei minore in varsta de 16 ani, care a fost vazuta ultima data in Lenauheim. Alice Nicoleta Zvunca a disparut in noaptea de 27 spre 28 decembrie. A plecat din Lenauheim,…

- Un barbat din Timișoara a disparut fara urma de aproximativ trei saptamani. Apropiații incearca sa-i dea de urma, iar pentru a-l gasi au apelat și la autoritați. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale incearca sa-l gaseasca pe Horațiu Pavica, un barbat in varsta de 52 de ani, care a fost vazut…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor in varsta de 12 ani, disparut de pe raza municipiului Timișoara. „La data de 03 decembrie a.c., Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minor, de 12…

- Familia și apropiații unui barbat din Lugoj sunt disperați, dupa ce acesta este de negasit, de ieri, 12 noiembrie. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale fac verificari și incearca sa-l depisteze. Marius-Dorin Iga a disparut de marți, 12 noiembrie, de pe strada Caransebeșului din Lugoj și…

- Septuagenar disparut, depistat de polițiști La data de 22.10.2019, in jurul orei 19.10, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Nanești au fost sesizați de catre o femeie, din comuna Cioraști, cu privire la faptul ca in jurul orei 14.00 tatal ei, in varsta de 70 de ani, a plecat de la domiciliu,…