Bãrbat din Zãpodeni, prins bãut si fãrã permis la volan PERICOL PUBLIC… Politistii Biroului Rutier Vaslui au probat activitatea infractionala a unui barbat de 50 de ani, din localitatea Butucarie, comuna Zapodeni, banuit de comiterea infractiunilor de „conducerea unui vehicul fara permis de conducere” si „conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului”. Barbatul a fost depistat in timp ce conducea un autoturism inmatriculat in judetul Vaslui, Articolul Barbat din Zapodeni, prins baut si fara permis la volan apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acuzatii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor pe numele unui barbat de 39 de ani din comuna Albesti. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca detinea arme fara a avea permis pentru ele. „La locuinta barbatului au fost depistate, ca fiind detinute ilegal, doua arme neletale supuse autorizarii…

- ILEGAL… Fostul primar al orașului Negrești, Vasile Voicu, a pațit necazul zilele trecute, cand polițiștii de la Serviciul Rutier l-au depistat beat turta la volan. Numai norocul a facut ca pana ce a fost oprit de echipajul de Poliție, Vasile Voicu sa nu comita vreun accident, avand in vedere ca, dupa…

- Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 16.40, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un tanar de 18 ani, din comuna Iclod, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 171, fara a deține permis de conducere. Totodata, s-a stabilit faptul ca autoturismul nu era inmatriculat. In cauza se efectueaza…

- ȘASE, POLIȚIA!… Mai multe persoane sunt cercetate de politistii rutieri, dupa ce au fost depistate zilele trecute, pe drumurile publice ale judetului Vaslui, in timp ce incalcau prevederile legale in vigoare. Mai precis unii erau fara permis, ba chiar aveau niste falsuri in loc de permis, un alt „as”…

- PENAL… Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Husi efectueaza cercetari in privinta unui cetatean moldovean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. Astfel, in ziua de 07 octombrie, in jurul orei 21.00, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice…

- Un medic s-a ales cu o pedeapsa din partea judecatorilor ieșeni. Ștefan Ionița este acuzat de procurori ca a refuzat sa ii fie luate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Dupa ce a primit pedeapsa, medicul a contestat sentința la Curtea de Apel Iași Sentința-bomba a judecatorilor ieșeni! Magistrații…

- Un barbat din Cluj-Napoca este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.

- Politistii din Cluj-Napoca au retinut pentru 24 de ore un barbat de 47 de ani. Acesta este cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Articolul Barbat reținut. Beat la volan și fara a deține permis de conducere…