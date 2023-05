Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 45 ani din Suceava a condus autoturismul pe strada Zamca iar cand a ajuns la intersecția cu strada Ion Neculce a fost acroșata de catre un autovehicul care ulterior a parasit locul accidentului. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala ușoara a unei minore de 16 ani din Suceava…

- Un copil de 7 ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de mașina condusa de o șoferița de 31 de ani din Radauți in timp ce incerca sa treaca strada pe bicicleta prin loc nepermis. Accidentul a avut loc luni dupa amiaza pe raza satului Maneuți. In urma accidentului copilul a fost […] The post Un copil…

- Un barbat, in timp ce conducea autoutilitara marca Opel pe strada Ana Ipatescu din Falticeni la intersecția cu strada Nicu Gane, a intrat in coliziune cu un alt autoturism pe care l-a proiectat pe trotuar, unde l-a acroșat pe un localnic ce se deplasa in calitate de pieton. In urma producerii accidentului…

- Marți, 21 martie, in jurul orei 09:55, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei din municipiul Campulung Moldovenesc, o femeie de 77 de ani din comuna Fundu Moldovei a surprins și accidentat un localnic de 65 de ani, angajat in traversarea strazii pe trecerea pentru pietoni marcata…

- La data de 19 martie ora 09.22, in timp ce conducea autoturismul pe un drum comunal din localitatea Fratauții Noi, la intersecția cu DJ 178C, o localnica de 55 de ani a intrat in coliziune cu mopedul condus regulamentar pe drumul cu prioritate de un localnic de 77 de ani. Din impact a rezultat ranirea…

- La data de 11 martie in jurul orei 20:50, un barbat in varsta de 23 de ani din satul Molid ,comuna Vama, in timp ce conducea autoturismul pe DN17 catre Campulung Moldovenesc, l-a surprins și accidentat pe un barbat in varsta de 40 de ani din Vama care se angajase in traversarea neregulamentara a parții…

- Joi in jurul orelor 09:57, in timp ce conducea autoutilitara pe strada 22 Decembrie din municipiul Radauți, la intersecția in sens giratoriu cu strada Bogdan Voda, un localnic de 20 de ani a accidentat un biciclist care se deplasa regulamentar pe drumul cu prioritate. Din evenimentul rutier a rezultat…

- Miercuri in jurul orelor 22:05, in timp ce conducea autoturismul pe bulevardul Sofia Vicoveanca din municipiul Suceava, un localnic de 58 de ani a surprins și accidentat un barbat de 48 de ani, care traversa strada prin loc nepermis și fara sa se asigure. Ambii participanți la trafic au fost testați…