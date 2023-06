Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 25 iunie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare au dispus reținerea unui barbat de 52 de ani sub aspectul comiterii infracțiunilor de talharie și furt. In data de 28 mai, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, in aceeași zi, in jurul orei 16.30, un barbat ar…

- La data de 21 iunie 2023, in jurul orei 11.43, polițiștii Secției de Poliție Rurala Hațeg au fost sesizați de un barbat din Hațeg, cu privire la faptul ca i-a fost sustras autoturismul. Polițiștii au stabilit ca proprietarul mașinii se afla intr-un imobil din localitatea Totești, unde lucra…

- 50 de persoane care incercau sa treaca ilegal frontiera Romaniei au fost gasite intr-un camion aflat la Nadlac. Alți 42 de straini au fost descoperiți in doua mașini, in aceași loc, in ultimele 24 de ore. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au anunțat ca au…

- Polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale Caraș-Severin au depistat ieri un barbat de 34 de ani din Reșița, pe numele caruia era emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii, acesta fiind condamnat la un an și noua luni de inchisoare in regim de detenție pentru savarșirea infracțiunilor…

- Accident pe o șosea din vestul țarii, in aceasta dupa-amiaza. In jurul orei 14:50, polițiștii hunedoreni au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a cazut cu bicicleta de pe podul din zona Blooming de pe DJ 687, la intrarea in municipiul Hunedoara. „Polițiștii rutieri care s-au deplasat la…

- Un barbat dat in urmarire internaționala de autoritatile austriece a fost prins de polițiștii bihoreni. Barbatul este cautat pentru trafic de migranți și va fi predat austriecilor. Barbatul de 41 de ani, din comuna Tileagd, județul Bihor, a fost gasit de polițiștii Secției 7 de Poliție Rurala Tileagd.…

- Un tanar din Resita a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a imbrancit o femeie, careia i-a furat poseta, ieri, pe o strada din municipiu. Politistii resiteni au fost sesizati duminica, in jurul orei 12.53, de faptul ca o femeie a fost agresata și deposedata de poșeta, pe strada Aleea Gladiolelor din…

