- Accident grav astazi in Hateg, judetul Hunedoara, in jurul orei 11. Un sofer in varsta de 73 de ani a pierdut controlul masinii si s-a rasturnat in albia raului Galbena. Barbatul din Hateg conducea pe o strada din oras la momentul incidentului. Dupa ce a cazut cu masina in apa acesta a fost preluat…

- La aceasta ora, reprezentanți ai Primariei Ceanu Mare, Poliției Locala Ceanu Mare și ai secției de Politie Nr 4 Campia Turzii, desfașoara activitați de cautare a domnului Dolha Alexandru din Dosu Napului disparut de aproximativ 72 de ore de la domiciliu. Cei care pot oferi detalii cu privire la persoana…

- Un roman a fost dat disparut in Germania. Barbatul ar fi vrut sa vina acasa și era impreuna cu alte trei persoane atunci cand se intorcea din Franța. Mama lui este cea care a alertat autoritațile, spunand ca nu mai știe nimic de fiul ei.

- Un barbat din Florești, județul Cluj, este cautat de catre familie și polițiști. El a plecat voluntar de acasa și nu s-a mai intors. Luni dimineața, familia ingrijorata a alertat Poliția. Potrivit informațiilor existente, MADARAS LASZLO, in varsta de 38 de ani, din localitatea Florești, a plecat sa…

- O fata de 11 ani a fost agresata luni de alte doua fete in curtea unui liceu din orașul Hunedoara. Poliția face cercercetari. Potrivit IPJ Hunedoara, marți dupa-amiaza la sediul poliției s-a prezentat o femeie, impreuna cu fiica sa, in varsta de 11 ani, care a sesizat faptul ca minora a fost agresata…

- Un grup de persoane a atacat un barbat de 38 de ani, pe o strada din Petroșani. In urma incidentului, autoturismul barbatului a fost vandalizat. Poliția a deschis o ancheta. Incidentul a avut loc luni seara, cand Poliția Petroșani a fost sesizata de un barbat de 38 de ani, din Petroșani, ca a fost amenințat…

- Temperaturile ridicate au scos romanii la scaldat, insa apele unor rauri din vestul țarii pot fi foarte periculoase. Astfel, doua persoane sunt cautate in acest moment de echipajele de urgența, dupa ce au disparut sub ape. Primul caz a fost semnalat pe raul Timiș, in zona localitații Șag. „Astazi, 20…

- La data de 18 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre faptul ca numitul Petraș Ioan, in varsta de 63 de ani, (persoana aflata in scaun cu rotile) a plecat voluntar la aceeași data, in jurul orei 17.00, de la imobilul situat in localitatea Florești,…