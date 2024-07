Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții ale polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Hunedoara și masuri preventive dispuse intr-un dosar penal privind comiterea infracțiunilor de inșelaciune, fals privind identitatea și fals in inscrisuri sub semnatura privata. La data de 3 iulie a.c., polițiștii…

- Un barbat din localitatea Blajeni, judetul Hunedoara, a suferit rani grave dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat peste el, in timp ce lucra pe camp. „Sosit de urgența la locul accidentului, echipajul SMURD al Secției Brad a constatat ca barbatul, in varsta de aproximativ 55 de ani, era…

- Astazi, in jurul orei 11:00, a avut loc un accident rutier soldat cu mai multe victime, in zona localitații Calan. Polițiștii hunedoreni care s-au deplasat la fața locului, au constatat ca, conducatorul auto și cei trei pasageri a unei ambulanțe private s-au rasturnat. „La data de 24 mai 2024,…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara, cei ai Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Petroșani, cu sprijinul polițiștilor din cadrul SAS, au pus marti in executare 11 mandate de perchezitii domiciliare in municipiul Petroșani și orașul…

- Caz deosebit de grav luni in municipiul Vulcan, din judetul Hunedoara, unde un tanar a fost injunghiat in plina strada. Tanarul ar fi fost injunghiat in zona inimii si lasat sa zaca pe șosea, conform Observatorulnational.ro. Conform imaginilor de pe retelele sociale in zona se aflau mai multe persoane,…

- Autoritatile din judetul Hunedoara sunt in alerta dupa ce a fost semnalata posibila inecare a unei persoane in „Barajul mare”, de la Santamaria Orlea, langa orașul Hațeg. Misiunea de cautare este in desfasurare. „Se intervine cu un echipaj de scafandri și alți 3 subofițeri, de la Deva, dar și cu 2 autospeciale…

- Autoritatile din judetul Hunedoara sunt in alerta dupa ce a fost semnalata posibila inecare a unei persoane in „Barajul mare”, de la Santamaria Orlea, langa orașul Hațeg. Misiunea de cautare este in desfasurare. „Se intervine cu un echipaj de scafandri și alți 3 subofițeri, de la Deva, dar și cu 2 autospeciale…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lupeni au fost sesizați de un barbat din județul Iași cu privire la faptul ca ILIIȚA FLORIN (foto), cumnatul sau in varsta de 38 de ani, din comuna Victoria, județul Iași, a venit, in data de 29 martie 2024, in vizita la fosta lui concubina, in Lupeni, iar…