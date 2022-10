Stiri pe aceeasi tema

- La data de 29 septembrie a.c., in urma activitaților operative desfașurate, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentului Urmariri, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Postului de Poliție Filipești, au efectuat o descindere la domiciliul unei persoane de pe raza satului…

- La data de 28 septembrie a.c., Secția 1 Poliție Bacau a fost sesizata de catre D.G.A.S.P.C. Bacau despre faptul ca un barbat de 25 de ani si-ar fi agresat fizic fiul de 3 ani, lovindu-l cu un bat in mai multe zone ale corpului, in timp ce se afla in locuința sa. Imediat la fața […] Articolul Barbat…

- La data de 25 septembrie a.c., lucratorii Sectiei 3 Politie Rurala Onesti au fost sesizati prin SNUAU 112 de catre un barbat de 28 de ani, din comuna Bretcu, județul Covasna, despre faptul ca in aceeasi zi, in jurul orei 15.00, in timp ce se afla la in comuna Oituz, sat Poiana Sarata, județul Bacau,…

- Polițiștii de investigații criminale din Onești au identificat și depistat un tanar de 27 de ani, din localitate, banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata. Prejudiciul a fost recuperat. La data de 05 septembrie a.c., un tanar de 16 ani, din comuna Cotofanesti, a sesizat polițiștii cu…

- La data de 06 august a.c., in jurul orei 10:30, doi barbați, de 36 și 19 ani, ambii din municipiul Bacau au fost depistati in flagrant delict, de catre o patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau, la scurt timp dupa ce au patruns in interiorul unei societați comerciale din localitate,…

- Salvatorii bacauani au fost solicitați sa intervina in satul Cerdac, orașul Slanic Moldova, in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența, care anunța faptul ca o persoana a fost surprinsa sub un mal intr-o cariera de piatra. De urgența, la locul indicat s-a deplasat o autospeciala…

- La data de 16 iulie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat 3 tineri, de 23, 25 și 37 de ani, din județul Bacau, care sunt banuiți de furtul a 4 catalizatoare și a unei baterii auto, de pe autoturisme parcate pe raza municipiului Sebeș, fapte…