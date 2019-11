Bărbat din Timișoara, găsit înecat în balta proprietate personală Sfarșit tragic pentru un barbat din Timișoara. In varsta de 71 de ani, acesta a murit inecat in propria balta, aflata la ieșire din Timișoara, in zona Mehala. Conform primelor informații, nu poate fi vorba despre o sinucidere, ci de un accident. Barbatul s-a dus sa pescuiasca, spun polițiștii, ar fi alunecat și nu a […] Articolul Barbat din Timișoara, gasit inecat in balta proprietate personala a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai importanta zi din viața unui american s-a transformat intr-o adevarata tragedie. Barbatul și-a dus iubita intr-o vacanța exotica in Tanzania, cu gandul de a-i adresa marea intrebare.

- Scandal, noaptea trecuta, in zona Șagului din Timișoara, incheiat intr-o balta de sange. Doi tineri, apropiați prin prisma locului de munca, s-au „aprins”, iar unul dintre ei nu și-a putut stapani mania, a scos un cuțit și l-a taiat in zona gatului pe colegul sau. Cei doi se aflau pe strada Luceafarul,…

- Dupa cum am informat deja, meciul dintre FC Petrolul și AFK Csikszereda, din data de 3 septembrie 2019, a fost amanat, iar pe www.liga2.ro se anunța ca se va desfașura tocmai pe 5 noiembrie, ora… 19.30! Daca in plina canicula au jucat mai degraba la orele pranzului sau nu cu mult ulterior, aproape de…

- Un tanar care a vrut sa se racoreasca si sa faca o baie in raul Bega, care traverseaza municipiul Timisoara, s-a inecat si a fost declarat decedat de catre pompierii care au fost chemati sa ajute la gasirea acestuia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis,…

- Razboiul dintre doua clanuri din Timișoara și-a consumat astazi un nou episod, dupa ce membrul uneia dintre familii a fost reținut pentru 24 de ore. Un incendiu de acum aproape o luna, pe 28 iulie, a fost „scanteia” care a aprins conflictul, mai multe case din zona Traian fiind puse in pericol dupa…

- Sfarșit tragic pentru un tanar roman de 24 de ani. Barbatul și-a pierdut viața dupa ce s-a inecat chiar sub pchii iubitei sale. Potrivit spynews.ro, Andrei era in ziua libera și a profitat de...

- Pompierii de la punctul de lucru Sanmihaiu Almașului și cei de la Detașamentul Huedin, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența (ISU) ”Porolissum” Salaj, au fost solicitați sa intervina in aceasta seara, ora 21.00, pentru a cauta un copil, disparut in balta unei balastiere din…

- Autoritațile din Salaj au fost alertate in aceasta seara dupa ce un copil s-ar fi inecat in balta unei balastiere. Pompierii au inceput cautarile in localitatea Almașu. Conform unui apel la 112 este cautat un baiat de 16 ani care s-ar fi inecat in balta unei balastiere. Pompierii susțin ca…