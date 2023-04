Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la postul din Giroc au intrat, azi noapte, in alerta dupa ce au fost sesizați ca alarma sistemului de supraveghere, montat la un imobil in construcție situat pe strada Zefirului din localitate, a fost declanșata. Ajunși la fața locului, polițiștii au surprins in flagrant delict un barbat…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 16 ani, disparuta din localitatea Chizatau. In data de 18 februarie 2023, in jurul orei 17, Ilioi Cristina-Maria ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau din Chizatau,…

- Descoperire macabra la Timișoara, la cateva zile dupa ce un tanar din Caraș-Severin a fost dat disparut de familie. Acesta a fost gasit mort in portbagajul propriei mașini in campusul universitar de la Agronomie. Polițiștii timișoreni au gasit trupul neinsuflețit al barbatului de 35 de ani in campusul…

- Conform statisticii, numarul locuitorilor din Timișoara a scazut cu 68.440 (21,4 la suta) fața de anul 2011. Din 319.279 persoane s-a ajuns 250.489. Rezultatele din Timișoara nu sunt insa in conformitate cu realitatea, avand in vedere ca nu toți locuitorii au ajuns sa fie recenzați.